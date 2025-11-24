#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Спорт

Месси забил в шестом матче подряд и вывел "Майами" в полуфинал Кубка МЛС

Футбол Гол Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:38 Фото: Instagram/InterMiamiCF
Утром 24 ноября знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси отметился взятием ворот в шестой игре подряд за свой клуб "Интер Майами", что принесло его команде победу и путевку в 1/2 финала Кубка МЛС, сообщает Zakon.kz.

Помимо гола, капитан клуба из Флориды оформил еще три результативные передачи в ходе четвертьфинального поединка с "Цинциннати".

38-летний нападающий открыл счет в выездном матче, который в итоге завершился викторией "Интер Майами" – 4:0.

Теперь на следующей неделе "Интер Майами" встретится дома с "Нью-Йорк Сити" за выход в финал Кубка МЛС.

Стоит отметить, что в шести последних встречах за клуб Месси поразил ворота соперников 11 раз. Из этих 11 голов самыми памятными стали два мяча, которые были недавно забиты "Нэшвиллу и подарили аргентинцу историческую путевку во второй круг плей-офф, где ранее его команда никогда не играла.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
