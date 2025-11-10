Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде

Фото: olympic.kz

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается турнир по настольному теннису в рамках программы Игр исламской солидарности, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана в полуфинале победила команду Турции и вышла в финал. Казахстан – Турция 8:3: Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов – Ибрахим Гундуз/Абдулла Йигенлер 1:2.

Кирилл Герасименко – Тугай Йилмаз 3:0.

Алан Курмангалиев – Ибрахим Гундуз 3:0.

Кирилл Герасименко – Абдулла Йигенлер 1:1. Матч длится до восьми побед в партиях. Ранее глава государства посетил открытый Кубок президента Республики Казахстан по настольному теннису.

