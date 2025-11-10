#Народный юрист
Спорт

Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде

настольный теннис, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 18:32 Фото: olympic.kz
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается турнир по настольному теннису в рамках программы Игр исламской солидарности, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана в полуфинале победила команду Турции и вышла в финал.

Казахстан – Турция 8:3:

  • Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов – Ибрахим Гундуз/Абдулла Йигенлер 1:2.
  • Кирилл Герасименко – Тугай Йилмаз 3:0.
  • Алан Курмангалиев – Ибрахим Гундуз 3:0.
  • Кирилл Герасименко – Абдулла Йигенлер 1:1.

Матч длится до восьми побед в партиях.

Ранее глава государства посетил открытый Кубок президента Республики Казахстан по настольному теннису.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
