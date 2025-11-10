Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде
Фото: olympic.kz
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается турнир по настольному теннису в рамках программы Игр исламской солидарности, сообщает Zakon.kz.
Сборная Казахстана в полуфинале победила команду Турции и вышла в финал.
Казахстан – Турция 8:3:
- Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов – Ибрахим Гундуз/Абдулла Йигенлер 1:2.
- Кирилл Герасименко – Тугай Йилмаз 3:0.
- Алан Курмангалиев – Ибрахим Гундуз 3:0.
- Кирилл Герасименко – Абдулла Йигенлер 1:1.
Матч длится до восьми побед в партиях.
Ранее глава государства посетил открытый Кубок президента Республики Казахстан по настольному теннису.
