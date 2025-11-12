#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Спорт

Месси рассказал, в чемпионате какой страны чувствует себя счастливым

Футбол Интервью Спорт Es, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 16:57 Фото. Instagram/leoMessi
38-летний известный аргентинский форвард Лионель Месси с частным визитом прибыл в Испанию, в ходе которого дал откровенное интервью одному из местных изданий, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины в беседе с журналистом Sport Es рассказал о своей жизни после отъезда из Европы.

Месси не стал скрывать, что до сих пор скучает по "Барселоне", но также ясно высказал свою позицию по переходу в МЛС.

"Наслаждаемся каждым днем, живем по-другому, потому что стало спокойнее без такого давления. Я всегда этого хотел – побеждать и достигать всех наших целей. Конечно, стремление к победам по-прежнему есть, но давление другое, и это делает жизнь более спокойной, и есть возможность наслаждаться общением с семьей, детьми, получается ходить на тренировки, на матчи, проводить гораздо больше времени дома, думая не так много о футболе, а больше о других вещах. Нравится вам или нет, это заставляет жить по-другому, потому что часто бывало, что результаты и ежедневная рутина меня утомляли, иногда приходил домой в плохом настроении. Все стало по-другому, так что мы счастливы здесь". Лионель Месси

Футболист выступает за команду из Флориды с 2023 года и за это время добился там немалого успеха. На днях Месси посетил знаменитую арену "Камп Ноу", где прошли его звездные дни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лионель Месси назвал своего любимого футболиста
12:19, 10 ноября 2023
Лионель Месси назвал своего любимого футболиста
Месси опубликовал эмоциональный пост
05:05, 17 сентября 2024
Месси опубликовал эмоциональный пост
Месси задержали в аэропорту Пекина
13:27, 12 июня 2023
Месси задержали в аэропорту Пекина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: