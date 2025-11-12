Месси рассказал, в чемпионате какой страны чувствует себя счастливым
Фото. Instagram/leoMessi
38-летний известный аргентинский форвард Лионель Месси с частным визитом прибыл в Испанию, в ходе которого дал откровенное интервью одному из местных изданий, сообщает Zakon.kz.
Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины в беседе с журналистом Sport Es рассказал о своей жизни после отъезда из Европы.
Месси не стал скрывать, что до сих пор скучает по "Барселоне", но также ясно высказал свою позицию по переходу в МЛС.
"Наслаждаемся каждым днем, живем по-другому, потому что стало спокойнее без такого давления. Я всегда этого хотел – побеждать и достигать всех наших целей. Конечно, стремление к победам по-прежнему есть, но давление другое, и это делает жизнь более спокойной, и есть возможность наслаждаться общением с семьей, детьми, получается ходить на тренировки, на матчи, проводить гораздо больше времени дома, думая не так много о футболе, а больше о других вещах. Нравится вам или нет, это заставляет жить по-другому, потому что часто бывало, что результаты и ежедневная рутина меня утомляли, иногда приходил домой в плохом настроении. Все стало по-другому, так что мы счастливы здесь". Лионель Месси
Футболист выступает за команду из Флориды с 2023 года и за это время добился там немалого успеха. На днях Месси посетил знаменитую арену "Камп Ноу", где прошли его звездные дни.
