Месси рассказал, в чемпионате какой страны чувствует себя счастливым

38-летний известный аргентинский форвард Лионель Месси с частным визитом прибыл в Испанию, в ходе которого дал откровенное интервью одному из местных изданий, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины в беседе с журналистом Sport Es рассказал о своей жизни после отъезда из Европы.

Месси не стал скрывать, что до сих пор скучает по "Барселоне", но также ясно высказал свою позицию по переходу в МЛС.

"Наслаждаемся каждым днем, живем по-другому, потому что стало спокойнее без такого давления. Я всегда этого хотел – побеждать и достигать всех наших целей. Конечно, стремление к победам по-прежнему есть, но давление другое, и это делает жизнь более спокойной, и есть возможность наслаждаться общением с семьей, детьми, получается ходить на тренировки, на матчи, проводить гораздо больше времени дома, думая не так много о футболе, а больше о других вещах. Нравится вам или нет, это заставляет жить по-другому, потому что часто бывало, что результаты и ежедневная рутина меня утомляли, иногда приходил домой в плохом настроении. Все стало по-другому, так что мы счастливы здесь". Лионель Месси

Футболист выступает за команду из Флориды с 2023 года и за это время добился там немалого успеха. На днях Месси посетил знаменитую арену "Камп Ноу", где прошли его звездные дни.