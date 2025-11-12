Казахстанские пловцы стали серебряными призерами Исламиады-2025

Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по плаванию стала второй на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены отметились "серебром" в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, сообщает Zakon.kz.

На вторую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов, Глеб Коваленя и Даниил Черепанов. "Золото" осталось за Турцией. Узбекистан показал третий результат. Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании.

