Спорт

Казахстанские пловцы стали серебряными призерами Исламиады-2025

казахстанские пловцы стали вторыми на Исламиаде, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 01:10 Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по плаванию стала второй на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены отметились "серебром" в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, сообщает Zakon.kz.

На вторую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов, Глеб Коваленя и Даниил Черепанов.

"Золото" осталось за Турцией. Узбекистан показал третий результат.

Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
