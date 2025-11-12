Казахстанские пловцы стали серебряными призерами Исламиады-2025
Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по плаванию стала второй на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены отметились "серебром" в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, сообщает Zakon.kz.
На вторую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов, Глеб Коваленя и Даниил Черепанов.
"Золото" осталось за Турцией. Узбекистан показал третий результат.
Ранее сообщалось, что казахстанка завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании.
