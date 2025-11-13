Румынский защитник обогнал Холанда и Винисиуса в рейтинге самого быстрого игрока

Опубликован список самых быстрых футболистов, которые в последнее время выделились в ведущих европейских чемпионатах. Из более известных личностей туда попали только двое – Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор, сообщает Zakon.kz.

После совместных исследований TransferRoom и Gradient Sports был составлен список из 10 действующих футболистов топ-5 лиг Европы, которые отметились своей скоростью передвижения на поле.

И здесь на первом месте оказался защитник испанского "Райо Вальекано" Андрей Рациу (34,7 км/ч). За ним расположились Рауль Белланова ("Интер") и Педру Нету ("Челси"), которые имеют одинаковые показатели – 34,6 км/ч.

На четвертой и пятой позициях разместились Джексон Тчатчуа ("Вулверхэмптон") и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), набравшие скорость за один матч 34,5 км/ч.

Фото. Instagram/vinijr

На последующих ступеньках красуются Матиас Фернандес ("Лилль") и Винисиус Жуниор ("Реал"), у которых скорость равняется 34,4 км/ч.

Топ-10 самых быстрых игроков европейского футбола закрывают Янкуба Минте ("Брайтон") – 34,2 км/ч, Энтони Гордон ("Ньюкасл") – 34,2 км/ч и Хави Руэда ("Сельта") – 33,9 км/ч.

Тем временем на днях "Реал" лишился двух своих звезд, один из которых должен был приехать в Астану.