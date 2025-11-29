#АЭС в Казахстане
Спорт

У организаторов Олимпиады-2026 возникли проблемы с транспортом

Олимпийские игры в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 07:50 Фото: pixabay
Организаторы Олимпийских игр в итальянской Кортина-д'Ампеццо столкнулись с опасениями по поводу проблем с транспортом, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого они были вынуждены ограничить количество билетов на соревнования, пишет CNN. Работы по строительству новой канатной дороги, которая должна доставлять болельщиков в горы, значительно отстают от графика, а на автомобильных дорогах ожидаются заторы.

"Первоначальный прогноз в 200 тыс. зрителей был снижен на 15%", – признался местный советник по транспорту Массимо Бортолуцци.

Кластер в Кортина-д'Ампеццо примет соревнования по:

  • биатлону;
  • керлингу;
  • санному и горнолыжному спорту;
  • бобслею;
  • скелетону.

Оказалось, что в Кортине нет железнодорожной станции, в городе в основном передвигаются на автомобилях, в часы пик на дороге пробки. Болельщикам для посещения соревнований придется оставлять свои автомобили на специальных стоянках и дальше передвигаться на автобусах-шаттлах.

"Контракт на строительство канатной дороги был заключен только в июле, подрядчики столкнулись с противодействием местных жителей и сложностями с рельефом, но обещают сдать объект вовремя", – говорится в публикации.

Уже 6 декабря в Риме стартует итальянская часть маршрута олимпийского огня.

