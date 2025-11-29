У организаторов Олимпиады-2026 возникли проблемы с транспортом

Организаторы Олимпийских игр в итальянской Кортина-д'Ампеццо столкнулись с опасениями по поводу проблем с транспортом, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого они были вынуждены ограничить количество билетов на соревнования, пишет CNN. Работы по строительству новой канатной дороги, которая должна доставлять болельщиков в горы, значительно отстают от графика, а на автомобильных дорогах ожидаются заторы.

"Первоначальный прогноз в 200 тыс. зрителей был снижен на 15%", – признался местный советник по транспорту Массимо Бортолуцци.

Кластер в Кортина-д'Ампеццо примет соревнования по:

биатлону;

керлингу;

санному и горнолыжному спорту;

бобслею;

скелетону.

Local organisers have been forced to cap the number of tickets on sale for Winter Olympic events in Cortina d'Ampezzo in February because of concerns over transport congestion, heightened by delays in building a new cable car to take fans up the mountain. pic.twitter.com/VRucW62ELF — Alkass English (@alkassenglish) November 27, 2025

Оказалось, что в Кортине нет железнодорожной станции, в городе в основном передвигаются на автомобилях, в часы пик на дороге пробки. Болельщикам для посещения соревнований придется оставлять свои автомобили на специальных стоянках и дальше передвигаться на автобусах-шаттлах.

"Контракт на строительство канатной дороги был заключен только в июле, подрядчики столкнулись с противодействием местных жителей и сложностями с рельефом, но обещают сдать объект вовремя", – говорится в публикации.

Уже 6 декабря в Риме стартует итальянская часть маршрута олимпийского огня.