#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Без шансов для хозяев: Испания увозит из Тбилиси победу 4:0

Испания разгромила Грузию в отборе на ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 00:12 Фото: Instagram/sefutbol
На стадионе "Борис Пайчадзе" в Тбилиси сборная Испании крупно обыграла национальную команду Грузии в пятом туре отборочного этапа на чемпионат мира – 2026 с разгромным счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Дублем в этом матче отметился Микель Оярсабаль, который открыл счет, реализовав пенальти на 11-й минуте, а также голы на свой счет записали Мартин Субименди и Ферран Торрес.

В следующем матче испанская команда, которая одержала пятую победу подряд, сразится дома с Турцией 18 ноября. Грузия, для которой это поражение стало четвертым в рамках отборочного этапа, на выезде сыграет с Болгарией в тот же день.

Ранее казахстанских болельщиков порадовала еще наша футбольная сборная, которая в Астане вдесятером удержала ничью (1:1) против грозной Бельгии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
ЧМ-2022 по футболу: сборная США со счетом 1:0 обыграла команду Ирана
03:53, 30 ноября 2022
ЧМ-2022 по футболу: сборная США со счетом 1:0 обыграла команду Ирана
Иран сенсационно вырвал победу у Уэльса в дополнительное время
18:38, 25 ноября 2022
Иран сенсационно вырвал победу у Уэльса в дополнительное время
Футболисты Бразилии одержали первую крупную победу во главе с Анчелотти
12:07, 05 сентября 2025
Футболисты Бразилии одержали первую крупную победу во главе с Анчелотти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: