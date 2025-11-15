Без шансов для хозяев: Испания увозит из Тбилиси победу 4:0

На стадионе "Борис Пайчадзе" в Тбилиси сборная Испании крупно обыграла национальную команду Грузии в пятом туре отборочного этапа на чемпионат мира – 2026 с разгромным счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Дублем в этом матче отметился Микель Оярсабаль, который открыл счет, реализовав пенальти на 11-й минуте, а также голы на свой счет записали Мартин Субименди и Ферран Торрес.

В следующем матче испанская команда, которая одержала пятую победу подряд, сразится дома с Турцией 18 ноября. Грузия, для которой это поражение стало четвертым в рамках отборочного этапа, на выезде сыграет с Болгарией в тот же день.

Ранее казахстанских болельщиков порадовала еще наша футбольная сборная, которая в Астане вдесятером удержала ничью (1:1) против грозной Бельгии.