#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

902-й гол и пас Овечкина почти спасли "Вашингтон" в матче с "Нью-Джерси"

Хоккей 902 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 09:06 Фото. Instagram/ capitals
Утром 16 ноября лидер клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал одной из звезд домашнего матча против "Нью-Джерси Дэвилз". Россиянин забил шайбу и отдал пас, когда его команда уступала со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

Благодаря действиям своего капитана столичный коллектив сумел вернуться в игру в третьем периоде, проигрывая по ходу встречи две шайбы.

Сначала Овечкин ассистировал своему партнеру Коннору Макмайклу, который сократил отставание. Затем Александр сам восстановил равновесие и перевел игру в овертайм с дальнейшими буллитами.

В серии послематчевых буллитов гости были удачливее – 3:2.

"Вашингтон", несмотря на поражение, сумел заработать одно очко, а Овечкин забил свой 902-й карьерный гол в НХЛ.

Всего в активе 40-летнего форварда теперь 979 шайб с учетом плей-офф. После 18 игр нынешнего чемпионата россиянин накопил 14 (5+9) очков и занимает сейчас 85-е место в списке лучших бомбардиров Лиги.

А его клуб с активом в 18 очков располагается на 14-й строчке таблицы Восточной конференции.

6 ноября Александр Овечкин первым забил историческую 900-ю шайбу в НХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дубль и пас Овечкина принесли победу "Вашингтону" в NHL
10:18, 21 февраля 2024
Дубль и пас Овечкина принесли победу "Вашингтону" в NHL
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
09:38, 06 марта 2025
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
Дубль Овечкина позволил "Вашингтону" войти в зону плей-офф НХЛ
09:59, 19 марта 2024
Дубль Овечкина позволил "Вашингтону" войти в зону плей-офф НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: