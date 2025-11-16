902-й гол и пас Овечкина почти спасли "Вашингтон" в матче с "Нью-Джерси"

Утром 16 ноября лидер клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал одной из звезд домашнего матча против "Нью-Джерси Дэвилз". Россиянин забил шайбу и отдал пас, когда его команда уступала со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

Благодаря действиям своего капитана столичный коллектив сумел вернуться в игру в третьем периоде, проигрывая по ходу встречи две шайбы.

Сначала Овечкин ассистировал своему партнеру Коннору Макмайклу, который сократил отставание. Затем Александр сам восстановил равновесие и перевел игру в овертайм с дальнейшими буллитами.

В серии послематчевых буллитов гости были удачливее – 3:2.

"Вашингтон", несмотря на поражение, сумел заработать одно очко, а Овечкин забил свой 902-й карьерный гол в НХЛ.

Всего в активе 40-летнего форварда теперь 979 шайб с учетом плей-офф. После 18 игр нынешнего чемпионата россиянин накопил 14 (5+9) очков и занимает сейчас 85-е место в списке лучших бомбардиров Лиги.

А его клуб с активом в 18 очков располагается на 14-й строчке таблицы Восточной конференции.

6 ноября Александр Овечкин первым забил историческую 900-ю шайбу в НХЛ.

