909-й гол и пас Овечкина принесли очередную победу "Вашингтону"

Знаменитый российский форвард Александр Овечкин набирает очки уже в четвертом матче подряд. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" в ночь на 1 декабря забросил гол и сделал передачу в выездной игре против "Айлендерс", сообщает Zakon.kz.

40-летний нападающий на последних секундах поединка поразил пустые ворота соперника, забив свой 909-й карьерный гол в регулярном чемпионате НХЛ.

А до этого оформил результативный пас на Тома Уилсона, и в итоге Овечкин помог своему клубу обыграть в гостях "Айлендерс" со счетом 4:1.

За последние четыре матча Александр дважды огорчал голкиперов, плюс отдал три передачи. Сейчас в его копилке 25 (12+13) очков после 26 встреч текущего сезона.

Также эксперты подсчитали, что с учетом игр плей-офф "Ови" довел свою коллекцию шайб до 986. А это значит, что до абсолютного рекорда великого Уэйна Гретцки (1016) осталось 30 взятий ворот.

К тому же "Кэпиталз" выиграли семь из восьми последних матчей и прочно занимают четвертую строчку в таблице "Востока" (32 очка).

27 ноября Овечкин забил свой 11-й гол сезона и уже в ближайшие дни может войти в топ-30 лучших снайперов НХЛ нынешнего чемпионата.

