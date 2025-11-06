#Народный юрист
Спорт

Александр Овечкин первым забил историческую 900-ю шайбу в НХЛ

Хоккей 900 Голов НХЛ , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 10:19 Фото. Instagram/capitals
Утром 6 ноября в истории регулярного чемпионата НХЛ появился игрок, который первым достиг рубежа в 900 голов. Этим хоккеистом стал знаменитый российский нападающий Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Вашингтона" эту историческую шайбу отправил в ворота "Сент-Луиса". После этого весь столичный коллектив выбрался на лед, чтобы поздравить 40-летнего форварда.

Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который достиг отметки "900 шайб". Теперь в его активе 1631 (900+731) карьерное очко после 1504 игр в "регулярке".

Сам же матч против "Сент-Луиса" завершился успехом команды Овечкина (6:1), которая одержала первую победу после четырех поражений подряд.

К этому часу подопечные тренера Спенсера Карбери накопили 15 очков после 13 встреч и располагаются на восьмой строчке таблицы Восточной конференции.

Помимо 900-й шайбы, Ови еще был признан первой звездой поединка с "Сент-Луисом". Сейчас в активе россиянина 8 (3+5) баллов в 13 матчах текущего сезона НХЛ.

Свой 899-й гол Александр забил 10 дней назад, когда огорчил вратаря "Коламбуса".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
