Норвегия в гостях сенсационно разгромила Италию и получила путевку на ЧМ-2026

В ночь на 17 ноября футболисты сборной Норвегии преподнесли сюрприз, обыграв на выезде титулованную Италию со счетом 4:1. Главной звездой матча стал форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который оформил дубль и принес волевую победу над хозяевами поля, сообщает Zakon.kz.

Поединок, который прошел на знаменитой арене "Сан Сиро", стал успешным вдвойне для гостей. Помимо победы, норвежцы еще и завоевали путевку на ЧМ-2026.

Старт этой встречи шел по сценарию итальянской дружины, когда Франческо Эспозито открыл счет на 11-й минуте.

Но затем скандинавы так преобразились, что четырехкратные чемпионы мира просто были шокированы. Разгром "Скуадра Адзурры" начался во втором тайме с гола Антонио Нуса, который восстановил баланс на табло.

Затем за две минуты ворота Джанлуиджи Доннаруммы дважды поразил Эрлинг Холанд. А в дополнительное время Йорген Ларсен поставил жирную точку – 4:1.

В итоге "Холанд и компания" выиграла все восемь матчей отборочного цикла ЧМ-2026 в группе I и с первого места попадает на будущий мундиаль, куда она поедет впервые с 1998 года.

А Италия со второй позиции в таблице получила право на стыковые матчи.

"Не думаю, что в жизни может быть много вечеров, которые лучше, чем этот. Это что-то нереальное. Когда узнал результаты жеребьевки, то был практически уверен, что Италия займет первое место. Однако первыми стали мы. В этом отборочном цикле спрос с моих игроков был очень высоким, и они сполна отработали". Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен

Сборная Норвегии стала 32-м участником ЧМ-2026 по футболу. Немного ранее это право заслужили игроки португальской команды.