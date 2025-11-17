#АЭС в Казахстане
Спорт

Сборная Англии повторила рекорд европейского футбола 70-летней давности

Футбол Уникальный Показатель, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 15:02 Фото. Instagram/england
Англия стала второй европейской сборной в истории, которая завершила нынешний отборочный цикл ЧМ-2026, не пропустив ни одного гола в свои ворота. Ранее подобным достижением могла похвалиться сборная Югославии образца 1954 года, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем отборочном этапе ЧМ-2026 подопечные Томаса Тухеля сыграли на ноль во всех восьми матчах.

Итогом всей этой квалификационной кампании у англичан стала сухая победа на выезде над Албанией со счетом 2:0.

Аналогичного достижения в прошлом веке добилась сборная Югославии (ныне не существует), которая не пропустила голов в четырех играх отбора ЧМ-1954.

Стоит заметить, что англичане первыми из представителей европейского футбола завоевали путевку на предстоящий мундиаль.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
