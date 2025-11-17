Сборная Англии повторила рекорд европейского футбола 70-летней давности

Англия стала второй европейской сборной в истории, которая завершила нынешний отборочный цикл ЧМ-2026, не пропустив ни одного гола в свои ворота. Ранее подобным достижением могла похвалиться сборная Югославии образца 1954 года, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем отборочном этапе ЧМ-2026 подопечные Томаса Тухеля сыграли на ноль во всех восьми матчах. 100% & 0 - England (8 games) are the second European team to win 100% of their games in a FIFA World Cup qualifying campaign without conceding, after Yugoslavia in qualification for the 1954 FIFA World Cup (4 games). Perfection. pic.twitter.com/oAHbMNGCFn — OptaJoe (@OptaJoe) November 16, 2025 Итогом всей этой квалификационной кампании у англичан стала сухая победа на выезде над Албанией со счетом 2:0. Аналогичного достижения в прошлом веке добилась сборная Югославии (ныне не существует), которая не пропустила голов в четырех играх отбора ЧМ-1954. Стоит заметить, что англичане первыми из представителей европейского футбола завоевали путевку на предстоящий мундиаль.

