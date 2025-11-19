Кюрасао после поражения Казахстану фантастическим образом вышла на ЧМ-2026

Футболисты сборной Кюрасао стали главным открытием нынешнего отборочного цикла на мировое первенство 2026 года. Государство с населением в 150 000 человек сотворило мегасенсацию и скоро поедет на мундиаль, сообщает Zakon.kz.

Болельщики, скорее всего, забыли, что именно эта команда весной встречалась в товарищеском матче с Казахстаном в Турции. Тогда подопечные известного голландского наставника Дика Адвоката уступили нашим футболистам (0:2).

Но после того матча представители Кюрасао сделали вывод, итогом которого стала историческая путевка на ЧМ-2026. В ночь на 19 ноября команда Адвоката выиграла квалификацию в группе В зоны Северная Америка.

К тому же Кюрасао установила рекорд, став самой маленькой страной, которая вышла на чемпионат мира. Население острова на юге Карибского моря составляет примерно 150 000 человек. До этого лучший показатель принадлежал Исландии (334 000).

Что касается казахстанской сборной, то наши футболисты минувшей ночью в Хорватии провели товарищеский матч против представителей Фарерских островов и проиграли им со счетом 0:1.

ЧМ-2026 пройдет на территории трех государств: Канады, США и Мексики. В турнире впервые сыграют 48 сборных.