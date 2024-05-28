Экс-первая ракетка мира поделился эмоциями от визита в Казахстан

В Шымкенте завершились отборочные турниры Кубка Дэвиса и Кубка Били Джин Кинг среди юниоров до 16 лет зоны Азия/Океания. В составе делегации из Австралии в Казахстан прибыл бывший лидер мирового рейтинга Ллейтон Хьюит, сообщает Zakon.kz.

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На юниорском Кубке Дэвиса в составе сборной Австралии играл сын двукратного чемпиона турниров "Большого шлема" Лейтона Хьюитта – Круз Хьюитт. Экс-первая ракетка мира является тренером своего сына. Легендарный австралиец дал эксклюзивное интервью пресс-службе ФТК.

– Ллейтон, добро пожаловать в Казахстан. Шымкент считается одним из самых гостеприимных городов нашей страны. Вы ощутили на себе это?

– Я впервые в Казахстане и приятно удивлен местным гостеприимством. Прекрасный теннисный центр с большим количеством грунтовых кортов. Слышал, что здесь проводят много международных турниров. Знаю приятные отзывы от австралийской команды о прошлогодней организации Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup в Шымкенте.

– ⁠В 2015 году Австралия играла 1/4 финала Кубка Дэвиса с Казахстаном. Тогда ваша команда сделала камбэк и вырвала победу. Вы помните тот матч? За счет чего Австралии удалось переломить ход игры?

– Прекрасно помню ту игру (улыбается). Мы играли в Дарвине и намеренно выбрали травяное покрытие. Знали, что казахстанцы хорошо играют на грунте и харде. Наша команда уступала 0:2, но все же удалось победить за счет большого желания. Тем более, играли дома, поэтому необходимо было выигрывать.

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– ⁠Как вы оцените состояние тенниса в Казахстане?

– Теннис не стоит на месте. С течением времени меняется техника игры, темп, тактика, создаются более совершенные материалы для экипировки игроков. Что касается перспектив казахстанского тенниса, то результаты видны на корте. Елена Рыбакина выиграла Уимблдон. Среди мужчин впечатляет Александр Бублик. Важно то, какой акцент делается на развитии юниорского тенниса, так как это и есть будущее игры, формирование следующего поколения звезд.

– Вы сейчас являетесь капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса. Какие ближайшие цели стоят перед командой?

– Осенью нам предстоит сыграть финальный групповой этап Кубка Дэвиса в Валенсии. Наша команда два раза подряд, в 2022 и 2023 годах, выходила в финал, но, к сожалению, проигрывала. В этом году хотим победить и сделаем все возможное. Хочу внести свою лепту в успехи сборной.

Фото: KTF

По итогам Кубка Дэвиса среди юниоров сборная Казахстана завершила отбор к чемпионату мира на втором месте.

