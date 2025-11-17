Узбекистан лишил Казахстан "золота" Исламиады-2025

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности. На турнире по таеквондо в весовой категории свыше 82 кг выступал казахстанец Бауыржан Хасенов, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, он начал выступление со стадии 1/8 финала, где в упорном поединке победил представителя Афганистана – Али Амири 2:1.

В четвертьфинале Хасенов встретился с Муетазом Ифауи из Туниса, которого одолел с таким же счетом. В полуфинале Бауыржан "бился" с азербайджанцем Эльтажем Гафаровым. Победа со счетом 2:1 досталась нашему соотечественнику.

Вечером 17 ноября Хасенов встретился в финале с Маратом Мавлоновым из Узбекистана. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанского спортсмена.

Бауыржан Хасенов является бронзовым призером прошлой Исламиады, которая состоялась в 2022 году в турецкой Конье.

