"Барыс" сделал камбэк против "Сочи" и одержал вторую выездную победу

Очередной игровой день в чемпионате КХЛ оказался удачным для казахстанского "Барыса", который в волевой борьбе сумел обыграть в гостях "Сочи", и при этом "астанчане" вырвали победу в овертайме со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Решающую шайбу для столичной дружины забил Тайс Томпсон, который принес "Барысу" вторую гостевую победу подряд. Если ранее был обыгран лидер "Запада", то сейчас повержен аутсайдер этой конференции.

После успеха в Ярославле главный тренер Михаил Кравец выставил тот же состав и против "Сочи". Хозяева льда повели в счете на восьмой минуте усилиями Жана-Кристофа Бодена. Гости восстановили равновесие только в конце второго периода, отличился Кирилл Панюков.

Счет 1:1 продержался до финального свистка, затем игра перешла в овертайм, где свой момент не упустил Томпсон – 1:2.

Переиграв "Сочи", хоккеисты "Барыса" поднялись еще на одну ступень выше в турнирной таблице Восточной конференции.

Сейчас команда Михаила Кравца находится на седьмой позиции с активом в 25 очков после 28 игр.

"Хорошо, что выиграли, два очка есть два очка. По игре будем дома разбираться, чтобы играть качественно не только против лидеров, а против всех команд КХЛ. То, что выстояли в пятиминутном меньшинстве, может быть, добавило эмоций, но в то же время этот отрезок забрал много сил. Таких удалений быть не должно. Стали играть дисциплинированнее и строже, все пять человек играют более активно и контролируют игроков соперника". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

По итогам прошедшего матча две звезды из трех забрали игроки казахстанской команды – Тайс Томпсон и Кирилл Панюков.

15 ноября "Барыс" сенсационно победил в Ярославле действующего обладателя Кубка Гагарина – "Локомотив" со счетом 4:0.