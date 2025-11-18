#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Спорт

"Барыс" сделал камбэк против "Сочи" и одержал вторую выездную победу

Хоккей Выездная Победа Сочи, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:45 Фото: Instagram/barys_official
Очередной игровой день в чемпионате КХЛ оказался удачным для казахстанского "Барыса", который в волевой борьбе сумел обыграть в гостях "Сочи", и при этом "астанчане" вырвали победу в овертайме со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Решающую шайбу для столичной дружины забил Тайс Томпсон, который принес "Барысу" вторую гостевую победу подряд. Если ранее был обыгран лидер "Запада", то сейчас повержен аутсайдер этой конференции.

После успеха в Ярославле главный тренер Михаил Кравец выставил тот же состав и против "Сочи". Хозяева льда повели в счете на восьмой минуте усилиями Жана-Кристофа Бодена. Гости восстановили равновесие только в конце второго периода, отличился Кирилл Панюков.

Счет 1:1 продержался до финального свистка, затем игра перешла в овертайм, где свой момент не упустил Томпсон – 1:2.

Переиграв "Сочи", хоккеисты "Барыса" поднялись еще на одну ступень выше в турнирной таблице Восточной конференции.

Сейчас команда Михаила Кравца находится на седьмой позиции с активом в 25 очков после 28 игр.

"Хорошо, что выиграли, два очка есть два очка. По игре будем дома разбираться, чтобы играть качественно не только против лидеров, а против всех команд КХЛ. То, что выстояли в пятиминутном меньшинстве, может быть, добавило эмоций, но в то же время этот отрезок забрал много сил. Таких удалений быть не должно. Стали играть дисциплинированнее и строже, все пять человек играют более активно и контролируют игроков соперника". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

По итогам прошедшего матча две звезды из трех забрали игроки казахстанской команды – Тайс Томпсон и Кирилл Панюков.

15 ноября "Барыс" сенсационно победил в Ярославле действующего обладателя Кубка Гагарина – "Локомотив" со счетом 4:0.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барыс" ушел от поражения за 4 минуты до финального свистка в матче КХЛ
20:39, 04 декабря 2022
"Барыс" ушел от поражения за 4 минуты до финального свистка в матче КХЛ
"Барыс" одержал волевую победу в гостях над "Сибирью"
21:19, 28 декабря 2022
"Барыс" одержал волевую победу в гостях над "Сибирью"
"Барыс" одержал вторую подряд победу в КХЛ после смены главного тренера
20:12, 23 октября 2024
"Барыс" одержал вторую подряд победу в КХЛ после смены главного тренера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: