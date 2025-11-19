#АЭС в Казахстане
Спорт

Три североамериканские сборные за одну ночь получили путевки на ЧМ-2026

Футбол Путевка ЧМ-2026 , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 10:45 Фото: Instagram/fepafut
В ночь на 19 ноября завершились матчи отборочного раунда на мировое первенство 2026 года в зоне Северная Америка, по итогам которых Кюрасао, Панама и Гаити завоевали себе место на предстоящем мундиале, сообщает Zakon.kz.

Если представители Кюрасао впервые в своей истории сыграют в финальной части чемпионата мира, то сборные Панамы и Гаити поедут туда второй раз.

Каждая из этих трех команд выиграла свои отборочные группы и с первого места напрямую получила путевки на ЧМ-2026.

Фото. Instagram/fhfhaiti

Кюрасао в последнем туре отбора сыграла вничью с Ямайкой (0:0) и стала лидером группы B с активом в 12 очков после шести матчей.

Футболисты Панамы стали лучшими в подгруппе А, уроженцы Гаити не имели себе равных в группе С.

Остальные три команды североамериканской зоны, Суринам, Ямайка и Гондурас, получили возможность сыграть в стыковых встречах для поездки на ЧМ-2026.

Тем временем 18 ноября ФК "Кайрат" объявил, что два матча Лиги чемпионов УЕФА проведет в Астане с понижением цен на билеты.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
