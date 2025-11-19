Три североамериканские сборные за одну ночь получили путевки на ЧМ-2026
Если представители Кюрасао впервые в своей истории сыграют в финальной части чемпионата мира, то сборные Панамы и Гаити поедут туда второй раз.
Каждая из этих трех команд выиграла свои отборочные группы и с первого места напрямую получила путевки на ЧМ-2026.
Фото. Instagram/fhfhaiti
Кюрасао в последнем туре отбора сыграла вничью с Ямайкой (0:0) и стала лидером группы B с активом в 12 очков после шести матчей.
Футболисты Панамы стали лучшими в подгруппе А, уроженцы Гаити не имели себе равных в группе С.
Остальные три команды североамериканской зоны, Суринам, Ямайка и Гондурас, получили возможность сыграть в стыковых встречах для поездки на ЧМ-2026.
