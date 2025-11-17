#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Анарбеков и Сатпаев не поедут на матч Казахстан – Фарерские острова

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 05:15 Фото: Zakon.kz
18 ноября товарищеский матч с участием сборных Казахстана и Фарерских островов пройдет в хорватском городе Пуле без игроков алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

Об этом исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал изданию ASnews.kz 15 ноября после игры со сборной Бельгии.

"Анарбеков сегодня проявил себя на все сто. Футболисты "Кайрата" сыграли хорошо. Поскольку они ещё играют в Еврокубке, мы решили не брать их на игру с Фарерскими островами, а дать им отдохнуть. Мы посоветовались с руководством и приняли такое решение. Поэтому такие ребята, как Темирлан и Дастан, вернутся домой и продолжат восстановление", – сказал Байсуфинов.

Таким образом футбольные фанаты не увидят на игре в Хорватии Темирлана Анарбекова и Дастана Сатпаева. Что касается соперников казахстанской сборной, то сборная Фарерских островов стала третьей в группе L, но также лишилась шансов на выход на ЧМ-2026. В последнем матче фарерцы в гостях проиграли сборной Хорватии со счетом 1:3.

Прямая трансляция матча Казахстан – Фарерские острова начнется 18 ноября в 22:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport".

В начале месяца стало известно, что Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
ФК "Кайрат" на новый сезон усилился игроком сборной Казахстана
17:44, 22 ноября 2024
ФК "Кайрат" на новый сезон усилился игроком сборной Казахстана
Футболисты Фарерских островов сотворили чудо на отборе к ЧМ-2026
15:23, 13 октября 2025
Футболисты Фарерских островов сотворили чудо на отборе к ЧМ-2026
Травма Холанда может смешать карты "Манчестер Сити"
17:43, 17 ноября 2023
Травма Холанда может смешать карты "Манчестер Сити"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: