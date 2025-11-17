Анарбеков и Сатпаев не поедут на матч Казахстан – Фарерские острова

18 ноября товарищеский матч с участием сборных Казахстана и Фарерских островов пройдет в хорватском городе Пуле без игроков алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

Об этом исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал изданию ASnews.kz 15 ноября после игры со сборной Бельгии.

"Анарбеков сегодня проявил себя на все сто. Футболисты "Кайрата" сыграли хорошо. Поскольку они ещё играют в Еврокубке, мы решили не брать их на игру с Фарерскими островами, а дать им отдохнуть. Мы посоветовались с руководством и приняли такое решение. Поэтому такие ребята, как Темирлан и Дастан, вернутся домой и продолжат восстановление", – сказал Байсуфинов.

Таким образом футбольные фанаты не увидят на игре в Хорватии Темирлана Анарбекова и Дастана Сатпаева. Что касается соперников казахстанской сборной, то сборная Фарерских островов стала третьей в группе L, но также лишилась шансов на выход на ЧМ-2026. В последнем матче фарерцы в гостях проиграли сборной Хорватии со счетом 1:3.

Прямая трансляция матча Казахстан – Фарерские острова начнется 18 ноября в 22:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport".

В начале месяца стало известно, что Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы.