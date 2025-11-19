Впервые в США после обвинений в изнасиловании: Роналду произвел фурор в Овальном кабинете

Футболист Криштиану Роналду 19 ноября опубликовал в Instagram благодарность президенту США за приглашение и теплый прием в Белом доме, куда он приехал вместе со своей будущей супругой Джорджиной Родригес, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен отметил, что готов вдохновлять новые поколения.

"Спасибо, господин президент, за приглашение и за теплый прием, который вы вместе с первой леди оказали мне и моей будущей супруге. У каждого из нас есть что-то важное, что мы можем дать миру, и я готов внести свой вклад, вдохновляя новые поколения строить будущее, основанное на мужестве, ответственности и прочном мире", – написал Роналду.

Его публикация набрала множество лайков и комментариев.

Это первый визит Роналду в США с 2017 года. Футболист долгие годы избегал поездок в страну из-за обвинений американской гражданки Кэтрин Майорги, заявившей о произошедшем в 2009 году изнасиловании. В 2019 году прокуратура США признала претензии необоснованными, а в 2023-м суд окончательно оправдал спортсмена после повторного иска.

Ранее сообщалось, что Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.