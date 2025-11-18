903-й гол Овечкина принес победу "Вашингтону" и обновил рекорд НХЛ

Утром 18 ноября на "Кэпитал Уан-Арена" завершился матч НХЛ, где "Вашингтон" принимал "Лос-Анджелес Кингз" и обыграл соперника со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Победную шайбу для хозяев льда забил их капитан Александр Овечкин. Еще одним взятием ворот в составе "Кэпиталз" отметился Мэтт Рой. Гости ответили точным броском Анже Копитара.

В итоге победа "Вашингтона" (2:1), а их лидер забил свой 903-й карьерный гол в регулярке, с учетом плей-офф их стало 980.

К тому же Овечкин улучшил рекорд НХЛ по голам на одной арене, автором которого ранее был легендарный Горди Хоу (441).

Теперь россиянин держит новый показатель "442 шайбы" на Capital One Arena.

Вдобавок ко всему результативное действие Александра в ворота "Кингз" привело к его 150-му победному голу в НХЛ, учитывая игры плей-офф.

Ему осталось забить еще один раз, чтобы сравняться с рекордом именитого чешского хоккеиста Яромира Ягра (151).

Плюс ко всему Овечкин постепенно поднимается вверх в списке лучших бомбардиров текущего сезона. На данный час на его балансе 15 (6+9) очков после 19 матчей и 80-е место по системе "гол+пас".

6 ноября российский нападающий первым забил историческую 900-ю шайбу в НХЛ.

