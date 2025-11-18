#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
524.14
607.79
6.46
Спорт

903-й гол Овечкина принес победу "Вашингтону" и обновил рекорд НХЛ

Хоккей 903 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 10:50 Фото: Instagram/capitals
Утром 18 ноября на "Кэпитал Уан-Арена" завершился матч НХЛ, где "Вашингтон" принимал "Лос-Анджелес Кингз" и обыграл соперника со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Победную шайбу для хозяев льда забил их капитан Александр Овечкин. Еще одним взятием ворот в составе "Кэпиталз" отметился Мэтт Рой. Гости ответили точным броском Анже Копитара.

В итоге победа "Вашингтона" (2:1), а их лидер забил свой 903-й карьерный гол в регулярке, с учетом плей-офф их стало 980.

К тому же Овечкин улучшил рекорд НХЛ по голам на одной арене, автором которого ранее был легендарный Горди Хоу (441).

Теперь россиянин держит новый показатель "442 шайбы" на Capital One Arena.

Вдобавок ко всему результативное действие Александра в ворота "Кингз" привело к его 150-му победному голу в НХЛ, учитывая игры плей-офф.

Ему осталось забить еще один раз, чтобы сравняться с рекордом именитого чешского хоккеиста Яромира Ягра (151).

Плюс ко всему Овечкин постепенно поднимается вверх в списке лучших бомбардиров текущего сезона. На данный час на его балансе 15 (6+9) очков после 19 матчей и 80-е место по системе "гол+пас".

6 ноября российский нападающий первым забил историческую 900-ю шайбу в НХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
09:38, 06 марта 2025
Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ
888-й карьерный гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Филадельфию"
11:00, 21 марта 2025
888-й карьерный гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Филадельфию"
Овечкин забил 887-й карьерный гол и принес победу "Вашингтону" в НХЛ
08:11, 16 марта 2025
Овечкин забил 887-й карьерный гол и принес победу "Вашингтону" в НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: