Сократил разрыв: Овечкин забил рекордный 879-й гол

Нападающий хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз", сообщает Zakon.kz.

На 20-й минуте первого периода Овечкин сравнял счет в матче – 1:1.

Для Овечкина эта шайба стала 879-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Так Александр на 15 шайб сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 26 голов. Всего у него 40 (26+14) очков в 38 играх.

Ранее сообщалось, что утром 5 февраля клуб "Вашингтон Кэпиталз" сумел обыграть у себя дома "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3, где победную и свою 878-ю шайбу в карьере забил капитан "столичных" Александр Овечкин.