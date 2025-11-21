"Челси" потерял свою главную скрипку перед играми Лиги чемпионов и АПЛ
Победитель клубного чемпионата мира 2025 года, лондонский футбольный клуб "Челси", минимум на 10 дней лишился своего лидера – хавбека Коула Палмера, сообщает Zakon.kz.
По информации главного тренера "аристократов" Энцо Мареска, 23-летний полузащитник не сможет принять участие в трех ближайших матчах лондонского коллектива из-за травмы.
Палмера не будет в поединке против "Бернли" (АПЛ, 22 ноября), "Барселоны" (Лига чемпионов УЕФА, 25 ноября) и "Арсенала" (АПЛ, 30 ноября).
"Скорее всего, Коул не будет доступен в матче против "Бернли". Он точно не сыграет против "Барселоны" и "Арсенала" на следующей неделе. К сожалению, дома с ним произошел несчастный случай, он ударился пальцем ноги и сломал его". Энцо Мареска
В этом сезоне игрок сборной Англии после 10 игр забил пять голов и сделал две передачи. Палмер надел форму "синих" в 2023 году и с того момента стал победителем Лиги конференций УЕФА, а также выиграл клубный чемпионат мира.
На КЧМ-2025 Коул был признан самым лучшим игроком турнира и финального матча против ПСЖ.
