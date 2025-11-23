Абиба едет в Абу-Даби

В ближайшие дни дзюдоистка сборной Казахстана, капитан и лидер клуба JENYS Абиба Абужакынова отправится на Большой шлем в Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

Компанию ей составят другие звездные дзюдоисты Казахстана. Полный состав сборной Казахстана представлен следующим образом.

Женщины:

Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 кг;

Бакыт Куссакбаева до 57 кг;

Эсмигуль Куюлова до 63 кг.

Мужчины:

Магжан Шамшадин в весовой категории до 60 кг;

Аман Бакытжан, Нурканат Серикбаев, Гусман Кыргызбаев до 66 кг;

Есет Куанов до 73 кг;

Азат Кумисбай, Абылайхан Жубаназар до 81 кг;

Ермахан Ануарбеков до 90 кг;

Марат Байкамуров, Нурлыхан Шархан до 100 кг;

Еламан Ергалиев в весовой категории свыше 100 кг.

Фото: Instagram/kaz_judoteam

401 дзюдоист из 53 стран мира будет биться за медали и рейтинговые очки на турнире, который пройдет с 28 по 30 ноября в ОАЭ.

Фото: Instagram/judoworld7

В турнире примут участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира, среди которых Хидаят Хейдаров, Лаша Бекаури, Ассунта Скутто, Дистрия Красничи, Гиорги Сардалашвили, Фран Гарригос, Махмадбек Махмадбеков, Тамерлан Башаев, Музаффарбек Туробоев и многие другие. Единственным исключением стал Елдос Сметов. Он только возобновил тренировки и планирует вернуться к соревнованиям в начале 2026 года.

