Италия выиграла Кубок Дэвиса в третий раз подряд и повторила успех прошлого века

Сборная Италии по теннису стала первой командой, начиная с 1972 года, которая выиграла Кубок Дэвиса три раза подряд. Вечером 23 ноября "Скуадра Адзурра" в четвертый раз за свою историю подняла над собой "Серебряную салатницу", сообщает Zakon.kz.

В решающем матче командного чемпионата мира итальянские теннисисты сразились с представителями Испании.

Обе команды приехали на этот турнир без своих лидеров, Карлоса Алькараса (Испания) и Янника Синнера (Италия), первой и второй ракетки мира.

Но все же инициатива была на стороне итальянской дружины, матч проходил у них на Родине в Болонье, плюс они на финал выставили своих топов Маттео Берреттини и Флавио Коболли.

Сначала Берриттини обыграл испанца Пабло Каррено-Бусту – 6:3, 6:4. Затем Коболли в упорной битве сломил сопротивление Хауме Муньяра – 1:6, 7:6(5), 7:5.

Итоговый счет на табло 2:0 в пользу хозяев корта, которые признаны победителями этой игры.

Как передает пресс-служба Кубка Дэвиса, это четвертая победа итальянцев на турнире и третья кряду. Ранее они становилась чемпионами в 1976, 2023 и 2024 годах.

Тем самым подопечные Филиппо Воландри первыми добились такого успеха за последние 53 года – выигрыш состязаний три раза подряд. С 1970 по 1972 годы подобный результат показала дружина из США.

Между тем, 23 ноября стал удачным днем для нашего перспективного теннисиста Амира Омарханова, который впервые объявлен победителем ITF M15 в Тунисе.