Спорт

Футболисты Италии вышли играть в майках с женскими именами

День борьбы против насилия в отношении женщин, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 08:51 Фото: Х/OfficialUSLecce
С 22 по 24 ноября в рамках 12-го тура Серии А футболисты пяти итальянских клубов вышли на поле в майках с женскими именами, сообщает Zakon.kz.

Это связано с тем, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Так, игроки "Кремонезе", "Лацио", "Лечче", "Парма" и "Удинезе" разместили женские имена вместо своих фамилий на футболках.

Это были имена их матерей, дочерей, жен или девушек.

В частности, нападающий "Лечче" Франческо Камарда в матче против "Лацио" вышел на поле в футболке с именем своей матери – Чарамиколи, а на футболке форварда римлян Маттиа Дзакканьи было написано имя его невесты – Кьяра.

В Майами женщину уволили после совместного видео с Месси.

Фото Алия Абди
Алия Абди
