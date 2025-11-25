Футболисты Италии вышли играть в майках с женскими именами
Это связано с тем, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Так, игроки "Кремонезе", "Лацио", "Лечче", "Парма" и "Удинезе" разместили женские имена вместо своих фамилий на футболках.
Это были имена их матерей, дочерей, жен или девушек.
✍️ 'BECKY'— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 24, 2025
Jamie Vardy wore the name of his wife on the back of his Cremonese shirt this weekend to support a campaign against domestic violence.
Lovely touch. ❤️👏 pic.twitter.com/LvshdsLBSp
В частности, нападающий "Лечче" Франческо Камарда в матче против "Лацио" вышел на поле в футболке с именем своей матери – Чарамиколи, а на футболке форварда римлян Маттиа Дзакканьи было написано имя его невесты – Кьяра.
𝐀𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐥 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐟𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 🏟️— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 23, 2025
Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la squadra scenderà in campo con maglie speciali che riportano i nomi delle loro mamme… pic.twitter.com/KRSpeFBIRS
В Майами женщину уволили после совместного видео с Месси.