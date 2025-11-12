Алматинцы готовятся сразу к двум матчам Лиги чемпионов УЕФА в декабре

Последние несколько месяцев Центральный стадион Алматы стал местом сбора тысячей казахстанских фанатов футбола из-за матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов. Но теперь настала очередь футзального "Кайрата" собирать народ на свои игры, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, футзалисты не пойдут играть на "Центральный", их ждет соседний спортивный комплекс – Дворец спорта имени Балуана Шолака.

Именно там уже на следующей неделе начнет принимать свои домашние встречи республиканского чемпионата футзальный "Кайрат".

Фото. Instagram/afckairat

Здесь надо заметить, что самый титулованный футзальный клуб страны впервые будет играть турниры местного значения на этой арене, ранее сюда пускали только еврокубки.

18-19 ноября алматинцы проведут спаренные матчи на своем паркете против уральского "Байтерека".

А самое интересное наших болельщиков ждет в начале декабря, и в особенности приезжих из других регионов, которые за несколько дней могут побывать сразу на двух матчах Лиги чемпионов УЕФА и почти в одной локации.

5 декабря футзальный "Кайрат" на арене Балуана Шолака примет в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов УЕФА бельгийский "Спортинг-Андерлехт".

Спустя три дня фанаты уже могут переместиться на "Центральный", где футбольный "Кайрат" сыграет с греческим "Олимпиакосом" в рамках шестого тура общего этапа ЛЧ.

Футзальный "Кайрат", как и другой наш коллектив "Семей", 24 ноября стартует в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.