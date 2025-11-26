"Челси" разгромил "Барселону": итоги дня Лиги чемпионов

Ночью 26 ноября стали известны результаты первого игрового дня Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Так, "Челси" разгромил "Барселону" со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Эстевао и Лиам Делап. Еще один гол в свои ворота забил Жюль Кунде.

Фото: Instagram/championsleague

"Манчестер Сити" проиграл "Байеру". Игра завершилась со счетом 0:2.

Фото: Instagram/championsleague

"Будё-Глимт" Хайкина проиграл "Ювентусу". Норвежская команда уступила со счетом 2:3.

Фото: Instagram/championsleague

"Бенфика" обыграла "Аякс" со счетом 2:0, "Наполи" одержал победу над "Карабахом" со счетом 2:0, а "Боруссия" победила "Вильярреал", забив четыре мяча.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

"После таких результатов уже точно по итогам пятого тура "Кайрат" не будет последним в таблице", – уверены спортивные эксперты.

Недавно в рамках 12-го тура Серии А футболисты Италии вышли играть в майках с женскими именами.