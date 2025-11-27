#АЭС в Казахстане
Спорт

Почему Уразбахтин попросил Сатпаева получить преднамеренную желтую карточку

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:36 Фото: Instagram/f.c.kairat
После четвертого поражения "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА рулевой алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин рассказал о причинах неудачи в Копенгагене (Дания), сообщает Zakon.kz.

После матча главный тренер чемпионов Казахстана честно признался о силе соперника и главных ошибках своих подопечных.

"В начале были очень пассивными, проиграли много единоборств. Соперник нас превосходил в контроле мяча и в желании. Нам не хватало агрессии, страсти и смелости. Далее попытались изменить игру, но особенно заметно она изменилась после выхода свежих игроков. В конце стали играть в тот футбол, который хотели бы видеть изначально". Рафаэль Уразбахтин

Помимо неудачи на чужом поле, команда Уразбахтина потеряла своего основного снайпера на следующий матч против "Олимпиакоса".

Но, как оказалось, это была спланированная акция со стороны наставника алматинской дружины.

"Это было мое решение, я попросил его специально получить эту карточку, чтобы он пропустил следующую игру. Это чисто тактическое решение, он сейчас поедет на лечение".Рафаэль Уразбахтин

Как известно, накануне "Кайрат" потерпел неудачу от "Копенгагена" со счетом 2:3 в рамках игр пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на эту неудачу, Дастан Сатпаев в третий раз за карьеру вписал свое имя в историю европейского футбола.

Следующий свой матч "Кайрат" проведет 9 декабря в Астане против греческого "Олимпиакоса".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
