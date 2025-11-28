Казахстанские гимнастки завоевали медали в Болгарии

Сборная Казахстана успешно выступила на IFAGG Trophy и Academic Cup – соревнованиях, которые проходят накануне Чемпионата мира в Самокове (Болгария). В турнирах приняли участие 138 команд – 1000 спортсменов из 29 стран, сообщает Zakon.kz.

Казахстан представили пять команд из Алматы, Шымкента и Астаны – и каждая показала высокий уровень подготовки. Микс программа: Сеньоры (16+) – 1 место команда Libertad (Алматы)

Юниоры (14-16) – 2 место команда Kerbez-Mix (Алматы) Короткая программа: Дети 12–14 лет – 2 место команда Alan-Union (Астана) Ранее, в сентябре, знаменитый гимнаст прославил Казахстан на крупном турнире в Венгрии.

