Казахстанские гимнастки завоевали медали в Болгарии
Сборная Казахстана успешно выступила на IFAGG Trophy и Academic Cup – соревнованиях, которые проходят накануне Чемпионата мира в Самокове (Болгария). В турнирах приняли участие 138 команд – 1000 спортсменов из 29 стран, сообщает Zakon.kz.
Казахстан представили пять команд из Алматы, Шымкента и Астаны – и каждая показала высокий уровень подготовки.
Микс программа:
- Сеньоры (16+) – 1 место команда Libertad (Алматы)
- Юниоры (14-16) – 2 место команда Kerbez-Mix (Алматы)
Короткая программа:
- Дети 12–14 лет – 2 место команда Alan-Union (Астана)
Ранее, в сентябре, знаменитый гимнаст прославил Казахстан на крупном турнире в Венгрии.
