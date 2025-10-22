#АЭС в Казахстане
Спорт

Анарбеков и Мартынович признаны героями матча "Кайрат" – "Пафос"

вратарь Темирлан Анарбеков, защитник Александр Мартынович, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 13:02 Фото: Instagram/f.c.kairat
Болельщики футбольного клуба (ФК) "Кайрат" назвали героев матча с кипрским "Пафосом", сообщает Zakon.kz.

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошел на Центральном стадионе Алматы вечером 21 октября 2025 года и завершился ничьей – 0:0. Позднее наставники "Кайрата" и "Пафоса" оценили игру своих подопечных. По итогам игрового дня "Кайрат" расположился за пределами топ-30 (33-я строчка) в таблице ЛЧ.

После матча Instagram-паблик qsportqazaqstan опубликовал видео с опасными моментами у ворот алматинского ФК.

"Главный герой сегодняшнего матча! Прекрасные сейвы Темирлана Анарбекова в Лиге чемпионов", – говорится в описании ролика.

Пользователи Казнета согласились с авторами паблика. Также они отметили и заслугу капитана "Кайрата" Александра Мартыновича, который несколько раз спас команду. В итоге, судя по комментариям, Анарбеков и Мартынович признаны героями матча с "Пафосом":

  • "Анарбеков – огонь!"
  • "Мартынович – огонь!"
  • "Анарбеков снова помог".
  • "Анарбеков и Мартынович, браво!"
  • "На Анарбекове и держится команда".
  • "Анарбеков достоин играть в Европе".
  • "Вот, кто нужен был на игру с "Реалом".
  • "Там и Мартынович мертвый (гол) вытащил".
  • "Темирлан Анарбеков, браво! Если бы не он…"
  • "Если бы не Темирлан, счет был 0:3. Молодец".
  • "Анарбеков и Мартынович – главные герои матча".
  • "Вратари "Кайрата" – это отдельный вид искусства".
  • "Темирлан – молодец, но и про капитана не забываем, сколько раз он спас от гола".
  • "Кто головой отбил мяч от ворот? Красавчик! А то бы забили один гол. Темирлан – наш барс".
  • "Темирлан молодец! И Мартынович тоже, спас несколько раз от гола! Темп Туякбаева неплохой".
  • "Мартынович – универсал. Он может быть и вратарем, и защитником, и нападающим. Еще он наш капитан".
  • "Темирлан Анарбеков – красавчик, остальные игроки как будто не хотели победить! Только Темирлан отчаянно бросался и спасал ворота. Темирлан, береги себя. Желаю тебе крепкого здоровья, сынок. Рафаэль Урахбахтин тоже молодец... Великие победы еще впереди".
  • "Вчера был позорный матч. В большинстве не смогли реализовать себя. То ли играть не было желания? То ли не выспались? Столько возможных моментов было! Темирлану большой респект и уважуха! Остальным я ничего не хочу сказать плохого! Нужно было брать 3 очка! Такую возможность больше вам не дадут в гостях".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 13:02
Кому из оппонентов "Кайрата" не повезло в третьем туре Лиги чемпионов

Ранее мы писали, что два грозных соперника "Кайрата" вошли в тройку лидеров Лиги чемпионов. Кто именно, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
