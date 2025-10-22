Анарбеков и Мартынович признаны героями матча "Кайрат" – "Пафос"

Болельщики футбольного клуба (ФК) "Кайрат" назвали героев матча с кипрским "Пафосом", сообщает Zakon.kz.

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошел на Центральном стадионе Алматы вечером 21 октября 2025 года и завершился ничьей – 0:0. Позднее наставники "Кайрата" и "Пафоса" оценили игру своих подопечных. По итогам игрового дня "Кайрат" расположился за пределами топ-30 (33-я строчка) в таблице ЛЧ.

После матча Instagram-паблик qsportqazaqstan опубликовал видео с опасными моментами у ворот алматинского ФК.

"Главный герой сегодняшнего матча! Прекрасные сейвы Темирлана Анарбекова в Лиге чемпионов", – говорится в описании ролика.

Пользователи Казнета согласились с авторами паблика. Также они отметили и заслугу капитана "Кайрата" Александра Мартыновича, который несколько раз спас команду. В итоге, судя по комментариям, Анарбеков и Мартынович признаны героями матча с "Пафосом":

"Анарбеков – огонь!"

"Мартынович – огонь!"

"Анарбеков снова помог".

"Анарбеков и Мартынович, браво!"

"На Анарбекове и держится команда".

"Анарбеков достоин играть в Европе".

"Вот, кто нужен был на игру с "Реалом".

"Там и Мартынович мертвый (гол) вытащил".

"Темирлан Анарбеков, браво! Если бы не он…"

"Если бы не Темирлан, счет был 0:3. Молодец".

"Анарбеков и Мартынович – главные герои матча".

"Вратари "Кайрата" – это отдельный вид искусства".

"Темирлан – молодец, но и про капитана не забываем, сколько раз он спас от гола".

"Кто головой отбил мяч от ворот? Красавчик! А то бы забили один гол. Темирлан – наш барс".

"Темирлан молодец! И Мартынович тоже, спас несколько раз от гола! Темп Туякбаева неплохой".

"Мартынович – универсал. Он может быть и вратарем, и защитником, и нападающим. Еще он наш капитан".

"Темирлан Анарбеков – красавчик, остальные игроки как будто не хотели победить! Только Темирлан отчаянно бросался и спасал ворота. Темирлан, береги себя. Желаю тебе крепкого здоровья, сынок. Рафаэль Урахбахтин тоже молодец... Великие победы еще впереди".

"Вчера был позорный матч. В большинстве не смогли реализовать себя. То ли играть не было желания? То ли не выспались? Столько возможных моментов было! Темирлану большой респект и уважуха! Остальным я ничего не хочу сказать плохого! Нужно было брать 3 очка! Такую возможность больше вам не дадут в гостях".

