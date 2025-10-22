Анарбеков и Мартынович признаны героями матча "Кайрат" – "Пафос"
Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошел на Центральном стадионе Алматы вечером 21 октября 2025 года и завершился ничьей – 0:0. Позднее наставники "Кайрата" и "Пафоса" оценили игру своих подопечных. По итогам игрового дня "Кайрат" расположился за пределами топ-30 (33-я строчка) в таблице ЛЧ.
После матча Instagram-паблик qsportqazaqstan опубликовал видео с опасными моментами у ворот алматинского ФК.
"Главный герой сегодняшнего матча! Прекрасные сейвы Темирлана Анарбекова в Лиге чемпионов", – говорится в описании ролика.
Пользователи Казнета согласились с авторами паблика. Также они отметили и заслугу капитана "Кайрата" Александра Мартыновича, который несколько раз спас команду. В итоге, судя по комментариям, Анарбеков и Мартынович признаны героями матча с "Пафосом":
- "Анарбеков – огонь!"
- "Мартынович – огонь!"
- "Анарбеков снова помог".
- "Анарбеков и Мартынович, браво!"
- "На Анарбекове и держится команда".
- "Анарбеков достоин играть в Европе".
- "Вот, кто нужен был на игру с "Реалом".
- "Там и Мартынович мертвый (гол) вытащил".
- "Темирлан Анарбеков, браво! Если бы не он…"
- "Если бы не Темирлан, счет был 0:3. Молодец".
- "Анарбеков и Мартынович – главные герои матча".
- "Вратари "Кайрата" – это отдельный вид искусства".
- "Темирлан – молодец, но и про капитана не забываем, сколько раз он спас от гола".
- "Кто головой отбил мяч от ворот? Красавчик! А то бы забили один гол. Темирлан – наш барс".
- "Темирлан молодец! И Мартынович тоже, спас несколько раз от гола! Темп Туякбаева неплохой".
- "Мартынович – универсал. Он может быть и вратарем, и защитником, и нападающим. Еще он наш капитан".
- "Темирлан Анарбеков – красавчик, остальные игроки как будто не хотели победить! Только Темирлан отчаянно бросался и спасал ворота. Темирлан, береги себя. Желаю тебе крепкого здоровья, сынок. Рафаэль Урахбахтин тоже молодец... Великие победы еще впереди".
- "Вчера был позорный матч. В большинстве не смогли реализовать себя. То ли играть не было желания? То ли не выспались? Столько возможных моментов было! Темирлану большой респект и уважуха! Остальным я ничего не хочу сказать плохого! Нужно было брать 3 очка! Такую возможность больше вам не дадут в гостях".
