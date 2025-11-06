Будущий клуб Сатпаева избежал сенсационного поражения от "Карабаха"

Поздно вечером 5 ноября в Баку прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов, где азербайджанский "Карабах" чуть не обыграл победителя КЧМ-2025 – лондонский "Челси", сообщает Zakon.kz.

Будущий клуб казахстанского форварда Дастана Сатпаева сумел избежать поражения в гостевом поединке, сыграв вничью 2:2 с "Карабахом".

Стоит отметить, что азербайджанский коллектив уступал по ходу игры. Однако хозяева поля вскоре восстановили равновесие и даже вышли вперед.

Но гостей спас аргентинский полузащитник "Челси" Алехандро Гарначо, который поставил окончательную точку на 53-й минуте встречи.

В итоге "Карабах" набрал семь очков после четырех игр общего этапа Лиги чемпионов и располагается на 15-й строчке турнирной таблицы.

"Аристократы" с таким же количеством баллов занимают 12-ю позицию.

"Считаем эту ничью успешным результатом, и особенно хочу отметить упорство нашей команды, сыграли по-азербайджански и мужественно. Впервые взяли очки у английского клуба, а могли и проиграть. Теперь нас ждут сложные матчи, но у нас уже есть большой опыт. Хотя в составе есть игроки, ранее не игравшие в еврокубках, у меня была тревога при выходе в групповую стадию, так как могли плохо выступить против больших команд. У нас боеспособная команда, верим друг в друга и показываем хорошие результаты. Когда желание идет от сердца, и результаты бывают успешными. У нас есть шанс пройти дальше, и мы постараемся использовать его максимально". Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов

Также стоит подчеркнуть фантастическую разницу стоимости игроков обеих команд. По данным финансовых источников, стоимость футболистов "Карабаха" в 45 раз меньше, чем у "аристократов", – 24,8 млн против 1,14 млрд евро.

Если будущая команда Дастана Сатпаева спаслась от поражения в Баку, то сам форвард накануне не смог помочь "Кайрату" в битве с "Интером".