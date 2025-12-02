#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Спорт

Клуб "Кайрат" приглашает на прощание с Кириллом Кекером

Умер Кирилл Кекер, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 06:26 Фото: pixabay
Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" опубликовала информацию о церемонии прощания с Кириллом Сергеевичем Кекером, сообщает Zakon.kz.

1 декабря 2025 года в возрасте 46 лет скоропостижно скончался руководитель Академии футбольного клуба "Кайрат" Кирилл Кекер, который ранее проработал здесь на разных тренерских постах. С 2022 по 2024 год возглавлял основную команду "желто-черных".

В этот же день стало известно, что церемония прощания состоится 3 декабря в Соборе во имя благоверного князя Александра Невского по ул. Жансугурова, 500в. Начало в 10:00

"Футбольный клуб "Кайрат" приглашает всех, кто желает отдать последнюю дань уважения человеку, внёсшему значительный вклад в развитие клуба и казахстанского футбола", – говорится в сообщении клуба.

1 декабря женская сборная Казахстана по футболу сыграла против Мальты в отборе на Евро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Умер один из известных тренеров ФК "Кайрат" – Кирилл Кекер
09:56, 01 декабря 2025
Умер один из известных тренеров ФК "Кайрат" – Кирилл Кекер
Официально: футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе главного тренера
11:45, 29 апреля 2024
Официально: футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе главного тренера
В Сан-Паулу проходит церемония прощания с Пеле
20:54, 02 января 2023
В Сан-Паулу проходит церемония прощания с Пеле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: