Клуб "Кайрат" приглашает на прощание с Кириллом Кекером

Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" опубликовала информацию о церемонии прощания с Кириллом Сергеевичем Кекером, сообщает Zakon.kz.

1 декабря 2025 года в возрасте 46 лет скоропостижно скончался руководитель Академии футбольного клуба "Кайрат" Кирилл Кекер, который ранее проработал здесь на разных тренерских постах. С 2022 по 2024 год возглавлял основную команду "желто-черных".

В этот же день стало известно, что церемония прощания состоится 3 декабря в Соборе во имя благоверного князя Александра Невского по ул. Жансугурова, 500в. Начало в 10:00

"Футбольный клуб "Кайрат" приглашает всех, кто желает отдать последнюю дань уважения человеку, внёсшему значительный вклад в развитие клуба и казахстанского футбола", – говорится в сообщении клуба.

