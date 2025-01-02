Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира в Индии

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Казахстанский теннисист Григорий Ломакин проиграл в первом круге турнира ITF М25 в Индоре, сообщает Zakon.kz.

Соперником казахстанца стал Дхахинешвару Суреш из Индии.

Матч продолжался 1 час и 14 минут и завершился победой хозяина турнира со счетом 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось, что Александр Шевченко победил Даниэля Мазура и вывел команду Казахстана в полуфинал смешанного командного турнира United Cup.

Параллельно с этим Елена Рыбакина взяла верх над Лаурой Зигемунд – 6:3, 6:1.