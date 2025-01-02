Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира в Индии
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин проиграл в первом круге турнира ITF М25 в Индоре, сообщает Zakon.kz.
Соперником казахстанца стал Дхахинешвару Суреш из Индии.
Матч продолжался 1 час и 14 минут и завершился победой хозяина турнира со счетом 6:3, 6:4.
Ранее сообщалось, что Александр Шевченко победил Даниэля Мазура и вывел команду Казахстана в полуфинал смешанного командного турнира United Cup.
Параллельно с этим Елена Рыбакина взяла верх над Лаурой Зигемунд – 6:3, 6:1.
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