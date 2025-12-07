Определились соперники "Кайрата" и "Семея" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Выяснилось, какие соперники достались казахстанским клубам в четвертьфинале Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанцам достались команды из Испании и Франции.

Так, АФК "Кайрат" сыграет против испанской "Картахены", а МФК "Семей" встретится с французским "Этуалем".

Остальные две пары 1/4 финала: "Пальма" (Испания) – "Рига" (Латвия), "Бенфика" (Португалия) – "Спортинг" (Португалия).

Матчи четвертьфинала запланированы на 26 февраля и 6 марта.

Победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет Пезаро (Италия).

Ранее сообщалось, что "Семей" героически вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футзалу.