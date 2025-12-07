#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

Определились соперники "Кайрата" и "Семея" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Спортсмены, матч, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 07:40 Фото: Instagram/afckairat
Выяснилось, какие соперники достались казахстанским клубам в четвертьфинале Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанцам достались команды из Испании и Франции.

Так, АФК "Кайрат" сыграет против испанской "Картахены", а МФК "Семей" встретится с французским "Этуалем".

Остальные две пары 1/4 финала: "Пальма" (Испания) – "Рига" (Латвия), "Бенфика" (Португалия) – "Спортинг" (Португалия).

Матчи четвертьфинала запланированы на 26 февраля и 6 марта.

Победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет Пезаро (Италия).

Ранее сообщалось, что "Семей" героически вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футзалу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Чем закончилось выступление "Кайрата" и "Семея" в футзальной Лиге чемпионов
10:01, 02 ноября 2025
Чем закончилось выступление "Кайрата" и "Семея" в футзальной Лиге чемпионов
Определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
09:40, 03 мая 2025
Определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
Футзальный "Кайрат" узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА
15:23, 24 февраля 2025
Футзальный "Кайрат" узнал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: