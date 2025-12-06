#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

"Семей" героически вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футзалу

футзал, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 09:29 Фото: Instagram/fcsemey
Футзальный клуб "Семей" совершил камбэк в матче против польской "Пяст Гливице", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в ответном матче казахстанский клуб сыграл в гостях против польской команды.

"Семей" начали и сразу же пропустили два мяча, но сумели прийти в себя и добыть победу... Встреча завершилась победой гостей – 3:5", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий счет по сумме двух встреч – 8:6 в пользу "Семея".

В 1/4 финала "Семей" сыграет против французского "Этуаля".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 09:29
ФФК объявила об уходе главного тренера сборной по футзалу Паулу Кака

Ранее мы писали, что футзальный "Кайрат" успешно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Семей" вел 3:0, но упустил победу в матче Лиги чемпионов
22:23, 24 ноября 2025
"Семей" вел 3:0, но упустил победу в матче Лиги чемпионов
"Семей" и "Кайрат" – итоги матча по футзалу
06:06, 17 июня 2024
"Семей" и "Кайрат" – итоги матча по футзалу
Лидер "Кайрата" пропустит матч с "Халадашем" в Лиге чемпионов по футзалу
12:47, 27 октября 2023
Лидер "Кайрата" пропустит матч с "Халадашем" в Лиге чемпионов по футзалу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: