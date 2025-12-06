"Семей" героически вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футзалу
Футзальный клуб "Семей" совершил камбэк в матче против польской "Пяст Гливице", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в ответном матче казахстанский клуб сыграл в гостях против польской команды.
"Семей" начали и сразу же пропустили два мяча, но сумели прийти в себя и добыть победу... Встреча завершилась победой гостей – 3:5", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общий счет по сумме двух встреч – 8:6 в пользу "Семея".
В 1/4 финала "Семей" сыграет против французского "Этуаля".
Ранее мы писали, что футзальный "Кайрат" успешно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
