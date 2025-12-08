#Казахстан в сравнении
Спорт

Овечкин с личным рекордом вывел "Вашингтон" в тройку лучших команд НХЛ

Хоккей Победа Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 16:59 Фото: Instagram/capitals
8 декабря в рамках игр НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграл "Коламбус" со счетом 2:0. Эта победа стала 841-й для капитана столичной дружины Александра Овечкина в истории регулярных чемпионов, сообщает Zakon.kz.

С этими победными цифрами россиянин ныне поднялся на девятое место среди всех хоккеистов Лиги, обогнав Райана Сутера.

На самой вершине рейтинга стоит швед Никлас Лидстрем, у которого 931 победный матч.

Плюс к этому, домашняя удача против "Коламбуса" позволила "Кэпиталз" прочно закрепиться на лидирующей позиции в Восточной конференции.

А также замкнуть призовую тройку общей таблицы НХЛ, с багажом в 39 очков. Выше команды Овечкина стоят только "Даллас" (45) и "Колорадо" (48).

4 декабря дубль 40-летнего российского форварда помог "Вашингтону" встать на первое место "Востока" НХЛ.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
