Спорт

Овечкин забил 994-й гол и переписал ряд своих рекордов в НХЛ

Хоккей 994 Гол НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 11:10 Фото: Instagram/capitals
Утром 12 января "Вашингтон Кэпиталз" провел очередной матч в рамках чемпионата НХЛ, где капитан столичного коллектива Александр Овечкин забил свой 994-й карьерный гол, сообщает Zakon.kz.

Данное событие произошло в гостевом поединке с "Нэшвиллом", где российский форвард забил 917-ю шайбу в истории регулярных чемпионатов, с учетом плей-офф всего у него набралось 994 взятия ворот.

Однако этот гол не помог "Вашингтону", который уступил хозяевам льда со счетом 2:3.

Несмотря на поражение, Овечкин обновил ряд своих личных рекордов в НХЛ. Лидер "Кэпиталз" в 329-й раз за карьеру забил гол в большинстве, и здесь ему нет равных.

Шайба, забитая в ворота "Нэшвилла", стала 20-й для Александра в текущем сезоне. В этом рейтинге он вышел на второе место, а выше стоит только легендарный Горди Хоу, который забросил минимум по 20 шайб в 22 регулярных сезонах НХЛ.

Плюс ко всему капитан столичной дружины обновил собственный же рекорд по числу "пробитых" вратарей Лиги. Новой жертвой стал финский голкипер "Нэшвилла" Юстус Аннунен, который стал 188-м вратарем, чей щит поразил россиянин.

В конце 2025 года один из американских журналистов обвинил в жульничестве лучшего снайпера в истории НХЛ.

