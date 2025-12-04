#Казахстан в сравнении
Спорт

Дубль Овечкина помог "Вашингтону" стать лидером "Востока" в НХЛ

Хоккей Дубль НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 11:46 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин продолжает "феерить" своей игрой в НХЛ. 4 декабря он сделал дубль и признан второй звездой выездного матча против "Сан-Хосе Шаркс", сообщает Zakon.kz.

Сам же поединок завершился полным разгромом хозяев льда со счетом 7:1, где Овечкин забил свои 910-й и 911-й карьерные голы в НХЛ.

А с учетом плей-офф он добрался до рубежа "988 шайб" и отстает теперь от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на 28 позиций.

Возможно, россиянин уже через несколько месяцев достигнет и этой вечной точки, которая для всех была и остается фантастикой.

Нельзя не подчеркнуть, что 40-летний форвард в этой игре огорчил обоих вратарей "Шаркс". Сначала забил Ярославу Аскарову, затем пришла очередь Алекса Недельковича.

Таким образом, капитан "Вашингтона" набрал 29 (14+15) очков после 28 матчей текущего чемпионата. Этот показатель позволил ему ворваться в топ-25 лучших снайперов нынешнего сезона. А его клуб единолично возглавил турнирную таблицу Восточной конференции с активом в 36 очков.

Накануне два паса Овечкина позволили столичному коллективу одержать 15-ю победу за два месяца.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
