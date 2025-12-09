Игрок "Олимпиакоса" высказался про матч с "Кайратом"

Полузащитник "Олимпиакоса" Сантьяго Эссе прокомментировал предстоящий матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, аргентинский футболист уверен, что погода в Астане не должна повлиять на игру, ведь обе команды находятся в одинаковых условиях.

"Будем стараться активно играть в атаке и забить больше голов. Не знаю, повлияет ли на нас погода. В любом случае все находятся в одинаковых условиях. При любой погоде мы стараемся проделать хорошую работу, показать свой максимум и добиться победы", – сказал Эссе на предматчевой пресс-конференции.

Матч между "Кайратом" и "Олимпиакосом" в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 9 декабря в Астане.

Ранее сообщалось, что 9 декабря для болельщиков матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом" будут организованы специальные автобусные маршруты.