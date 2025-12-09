Анарбеков надел капитанскую повязку "Кайрата" на матч с "Олимпиакосом"

Меньше часа осталось до начала матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский футбольный клуб "Кайрат" примет на "Астана Арене" греческий "Олимпиакос", сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив назвал 11 игроков, которые первыми выйдут на столичную арену.

У чемпионов Казахстана впервые капитаном стал голкипер Темирлан Анарбеков, которому будут помогать следующие футболисты на разных позициях.

В свою очередь и греки тоже назвали свой стартовый состав на поединок с "Кайратом".

Предстоящую встречу будет обслуживать судейская бригада из Испании: Хуан Мартинес, Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието.

Несколько часов назад юноши "Кайрата" уже преподнесли сенсацию, обыграв своих греческих сверстников со счетом 2:0.