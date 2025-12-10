Гранд сербского футбола впервые за 159 игр проиграл на своем поле

В прошедшие выходные прервалась рекордная серия легендарного сербского футбольного клуба "Црвена Звезда", которая состояла из 159 матчей без поражений дома в местном чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба сербской Суперлиги, "красно-белые" в первый раз за последние восемь лет потерпели неудачу на родной арене, играя в рамках местного первенства.

Клуб из Белграда уступил дома одному из конкурентов – "Войводине" – со счетом 0:1 в ходе матчей 18-го тура Суперлиги.

Тем самым команда Владана Милоевича прервала свою 159-матчевую домашнюю серию без поражений в чемпионате Сербии, что являлось рекордом в истории футбола.

Прежним достижением владел легендарный мадридский "Реал", который в период с 1957-го по 1965 год не проигрывал на своем поле в чемпионате Испании в течение 121 матча.

Между тем в прошедшие выходные также была прервана удачная серия лучшего на данный момент клуба Европы – "Арсенала". Лондонский коллектив впервые за 18 игр уступил на выезде "Астон Вилле" (1:2) в рамках игр АПЛ.

