#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Спорт

Гранд сербского футбола впервые за 159 игр проиграл на своем поле

Футбол Поражение 8 лет, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 09:58 Фото: Instagram/fk_vojvodina
В прошедшие выходные прервалась рекордная серия легендарного сербского футбольного клуба "Црвена Звезда", которая состояла из 159 матчей без поражений дома в местном чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба сербской Суперлиги, "красно-белые" в первый раз за последние восемь лет потерпели неудачу на родной арене, играя в рамках местного первенства.

Клуб из Белграда уступил дома одному из конкурентов – "Войводине" – со счетом 0:1 в ходе матчей 18-го тура Суперлиги.

Тем самым команда Владана Милоевича прервала свою 159-матчевую домашнюю серию без поражений в чемпионате Сербии, что являлось рекордом в истории футбола.

Прежним достижением владел легендарный мадридский "Реал", который в период с 1957-го по 1965 год не проигрывал на своем поле в чемпионате Испании в течение 121 матча.

Между тем в прошедшие выходные также была прервана удачная серия лучшего на данный момент клуба Европы – "Арсенала". Лондонский коллектив впервые за 18 игр уступил на выезде "Астон Вилле" (1:2) в рамках игр АПЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Три гранда европейского футбола сенсационно проиграли в своих чемпионатах
12:56, 09 марта 2025
Три гранда европейского футбола сенсационно проиграли в своих чемпионатах
"Ливерпуль" впервые проиграл в АПЛ с сентября 2023 года
10:19, 05 февраля 2024
"Ливерпуль" впервые проиграл в АПЛ с сентября 2023 года
Футболисты "Црвены" не проигрывают 122 матча и обгоняют "Реал"
15:00, 11 декабря 2023
Футболисты "Црвены" не проигрывают 122 матча и обгоняют "Реал"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: