Гранд сербского футбола впервые за 159 игр проиграл на своем поле
Как информирует пресс-служба сербской Суперлиги, "красно-белые" в первый раз за последние восемь лет потерпели неудачу на родной арене, играя в рамках местного первенства.
Клуб из Белграда уступил дома одному из конкурентов – "Войводине" – со счетом 0:1 в ходе матчей 18-го тура Суперлиги.
Тем самым команда Владана Милоевича прервала свою 159-матчевую домашнюю серию без поражений в чемпионате Сербии, что являлось рекордом в истории футбола.
Прежним достижением владел легендарный мадридский "Реал", который в период с 1957-го по 1965 год не проигрывал на своем поле в чемпионате Испании в течение 121 матча.
Между тем в прошедшие выходные также была прервана удачная серия лучшего на данный момент клуба Европы – "Арсенала". Лондонский коллектив впервые за 18 игр уступил на выезде "Астон Вилле" (1:2) в рамках игр АПЛ.