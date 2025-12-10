Журналисты нашли три места для продолжения карьеры Мохамеда Салаха
Как уже известно, в минувшие выходные 33-летний футболист дал нашумевшее интервью по поводу своего невыхода в основном составе "мерсисайдцев" за последние три игры в АПЛ.
После этого сразу же последовали наказания в адрес египетского вингера, его не взяли на выездной матч Лиги чемпионов УЕФА против "Интера".
По сведениям издания The Athletic, Салах вскоре может уехать из Англии и надеть майку саудовского "Аль-Хиляля", который давно его сватает.
Еще одной дорогой продолжения карьеры Мохамеда может стать МЛС, где кандидатами на покупку считаются два клуба – "Сан-Диего" и "Чикаго Файр".
Владельцем первой команды является египетский миллиардер с британским паспортом Мохамед Мансур. А вот коллектив из Чикаго давно планирует прибрести лучшего снайпера "Ливерпуля".
Тем временем команда Арне Слота без Салаха минувшей ночью переиграла "Интер" (1:0) в рамках игр шестого тура Лига чемпионов УЕФА.