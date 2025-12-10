#Казахстан в сравнении
Спорт

Журналисты нашли три места для продолжения карьеры Мохамеда Салаха

Футбол Варианты Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:33 Фото: Instagram/mosalah
Не утихают страсти вокруг скандальной истории главного снайпера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Египтянину уже нашли три клуба, куда он может вскоре перейти после игр Кубка Африки, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, в минувшие выходные 33-летний футболист дал нашумевшее интервью по поводу своего невыхода в основном составе "мерсисайдцев" за последние три игры в АПЛ.

После этого сразу же последовали наказания в адрес египетского вингера, его не взяли на выездной матч Лиги чемпионов УЕФА против "Интера".

По сведениям издания The Athletic, Салах вскоре может уехать из Англии и надеть майку саудовского "Аль-Хиляля", который давно его сватает.

Еще одной дорогой продолжения карьеры Мохамеда может стать МЛС, где кандидатами на покупку считаются два клуба – "Сан-Диего" и "Чикаго Файр".

Владельцем первой команды является египетский миллиардер с британским паспортом Мохамед Мансур. А вот коллектив из Чикаго давно планирует прибрести лучшего снайпера "Ливерпуля".

Тем временем команда Арне Слота без Салаха минувшей ночью переиграла "Интер" (1:0) в рамках игр шестого тура Лига чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
