Испанский журналист замерз в Астане перед матчем "Кайрат" – "Олимпиакос"

Журналист Рафаэль Эскриг из спортивного интернет-сервиса DAZN прилетел на матч в столицу Казахстана и остался в шоке от погоды, сообщает Zakon.kz.

Эмоциональное видео журналист опубликовал 9 декабря в соавторстве с несколькими Instagram-аккаунтами. Ролик был снят у стадиона "Астана Арена", со слов автора видео, при температуре минус 30 градусов.

Встречу "Кайрата" и "Олимпиакоса" он анонсировал, как самый холодный матч Лиги чемпионов за всю историю турнира.

"Всего в нескольких километрах от границы с Китаем, далеко от центра Европы, Лигу чемпионов играет "Кайрат" из Алматы. Им пришлось перенести матч из своего города, потому что там температура настолько экстремальная, что игру возможно провести только здесь – под закрытой крышей", – поделился журналист.

Он пожаловался, что из-за холода не может находиться на улице больше пяти минут.

"У меня начинают замерзать ресницы, дышать становится тяжело. На улицах почти никого нет, кроме моих коллег. То, что мы сегодня увидим, обещает быть невероятным", – несмотря на холод продолжал предвкушать журналист встречу самих футболистов.

Матч и вправду стал невероятным благодаря усилиям голкипера клуба 22-летнего Темирлана Анарбекова.