Спорт

"Реал" проиграл, а Моуринью обыграл "Наполи": Лига чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 03:16 Фото: Instagram/realmadrid
Ночью 11 декабря завершился второй игровой день Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Шестой тур Лиги чемпионов подошел к концу. Футбольные фанаты всего мира сошлись во мнении, что будут скучать по прошедшим матчам и любимым игрокам.

Результаты игрового дня представлены следующим образом:

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

9 декабря испанский журналист сервиса DAZN замерз в Астане перед матчем "Кайрат" – "Олимпиакос".

Алия Абди
Алия Абди
