"Реал" проиграл, а Моуринью обыграл "Наполи": Лига чемпионов
Фото: Instagram/realmadrid
Ночью 11 декабря завершился второй игровой день Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Шестой тур Лиги чемпионов подошел к концу. Футбольные фанаты всего мира сошлись во мнении, что будут скучать по прошедшим матчам и любимым игрокам.
Результаты игрового дня представлены следующим образом:
Фото: Telegram/Лига Чемпионов
9 декабря испанский журналист сервиса DAZN замерз в Астане перед матчем "Кайрат" – "Олимпиакос".
