Казахстанский защитник эпично вернется в "Кайрат" из аренды
Фото: Zakon.kz
Защитник "Кайрата" Егор Ткаченко, выступавший в сезоне-2025 за "Елимай" на правах аренды, поделился планами на будущее, сообщает Zakon.kz.
Как заявил Ткаченко корреспонденту Legalbet.kz, пока спортсмен посвящает время отдыху и на целый год его судьба определена.
"Больше ничего не могу сказать. У меня год контракта еще с "Кайратом". Буду выполнять свои обязательства перед клубом. Пока так. Новостей нет никаких", – сказал Ткаченко.
22-летний защитник перед стартом прошедшего сезона был арендован "Кайратом" "Елимаю" сроком на один год, но в новом клубе бывший игрок молодежной сборной Казахстана практически не получал игрового времени.
За весь сезон он провел лишь 70 минут в шести матчах КПЛ-2025. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 100 тысяч евро.
Ранее стало известно, что "Кайрат" оказался на последнем месте турнирной таблицы Лиги чемпионов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript