-7°
$
520.02
608.79
6.57
Спорт

Казахстанский защитник эпично вернется в "Кайрат" из аренды

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 20:05 Фото: Zakon.kz
Защитник "Кайрата" Егор Ткаченко, выступавший в сезоне-2025 за "Елимай" на правах аренды, поделился планами на будущее, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Ткаченко корреспонденту Legalbet.kz, пока спортсмен посвящает время отдыху и на целый год его судьба определена.

"Больше ничего не могу сказать. У меня год контракта еще с "Кайратом". Буду выполнять свои обязательства перед клубом. Пока так. Новостей нет никаких", – сказал Ткаченко.

22-летний защитник перед стартом прошедшего сезона был арендован "Кайратом" "Елимаю" сроком на один год, но в новом клубе бывший игрок молодежной сборной Казахстана практически не получал игрового времени.

За весь сезон он провел лишь 70 минут в шести матчах КПЛ-2025. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 100 тысяч евро.

Ранее стало известно, что "Кайрат" оказался на последнем месте турнирной таблицы Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
