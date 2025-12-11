Семь шайб определили исход матча чемпионата Казахстана по хоккею
Фото: Instagram/hcqulager
В домашнем матче на чемпионате Казахстана по хоккею петропавловский "Кулагер" уступил астанинскому "Номаду", сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, поединок прошел со счетом 2:5.
В составе победителей голами отметились Абылайхан Сулейменов, Абай Мангисбаев, Александр Мигунов, Адиль Бейсембаев и Диас Гусейнов.
После этой победы "Номад" набрал 52 очка и вышел на первое место, а "Кулагер" остался на пятой позиции.
"Кулагер" (Петропавловск) – "Номад" (Астана) 2:5 (0:3, 2:1, 0:1).
Ранее стало известно, что определен состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript