Семь шайб определили исход матча чемпионата Казахстана по хоккею

По данным sportarena.kz, поединок прошел со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Абылайхан Сулейменов, Абай Мангисбаев, Александр Мигунов, Адиль Бейсембаев и Диас Гусейнов.

После этой победы "Номад" набрал 52 очка и вышел на первое место, а "Кулагер" остался на пятой позиции.