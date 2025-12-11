#Казахстан в сравнении
Спорт

Семь шайб определили исход матча чемпионата Казахстана по хоккею

На чемпионате Казахстана по хоккею , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 22:56 Фото: Instagram/hcqulager
В домашнем матче на чемпионате Казахстана по хоккею петропавловский "Кулагер" уступил астанинскому "Номаду", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, поединок прошел со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Абылайхан Сулейменов, Абай Мангисбаев, Александр Мигунов, Адиль Бейсембаев и Диас Гусейнов.

После этой победы "Номад" набрал 52 очка и вышел на первое место, а "Кулагер" остался на пятой позиции.

"Кулагер" (Петропавловск) – "Номад" (Астана) 2:5 (0:3, 2:1, 0:1).

Ранее стало известно, что определен состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026.

Аксинья Титова
