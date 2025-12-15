#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барселону" из-за долгов могут продать арабам за 10 млрд евро

Футбол Продажа Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:13 Фото: Instagram/FCBarcelona
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд планирует сделать предложение о покупке знаменитого каталонского футбольного клуба "Барселона", сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространил журналист Франсуа Гальярдо, который заверяет, что "блауграна" вскоре может перейти во владение саудовского правительства.

"Бомба новость, наследный принц Саудовской Аравии хочет приобрести "Барсу" за 10 миллиардов евро. У клуба долг более 2,5 миллиарда, который никак не могут закрыть. Помешать продаже могут только "сосьос" (члены клуба).Журналист Франсуа Гальярдо

С 2017 года Ибн Салман – наследный принц Саудовской Аравии, а в последние три года занимает пост премьер-министра страны. Он возглавляет Совет по политическим вопросам и вопросам безопасности, а также Совет по вопросам экономики и развития страны.

Таким образом, один из главных политиков Ближнего Востока хочет приобрести легендарный клуб мирового футбола.

Здесь нужно отметить, что ЧМ-2034 по футболу впервые пройдет в Саудовской Аравии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Байден во время выступления не смог произнести имя принца Саудовской Аравии
05:15, 10 сентября 2023
Байден во время выступления не смог произнести имя принца Саудовской Аравии
Токаев: Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана
01:40, 20 июля 2023
Токаев: Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана
Президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
22:49, 03 декабря 2024
Президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
Последние
Популярные
