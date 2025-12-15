"Барселону" из-за долгов могут продать арабам за 10 млрд евро

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд планирует сделать предложение о покупке знаменитого каталонского футбольного клуба "Барселона", сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространил журналист Франсуа Гальярдо, который заверяет, что "блауграна" вскоре может перейти во владение саудовского правительства.

🚨💣 ¡BOMBAZO HISTÓRICO!



Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, va a realizar una oferta de 10.000 millones de euros para COMPRAR el Barcelona.



El Barça tiene una deuda de +2.500 millones difícil de saldar.



El único impedimento son los socios, pero... ⏳



¡ATENTOS! 👀 pic.twitter.com/GGcHEeepHC — François Gallardo (@F_GallardoTV) December 13, 2025

"Бомба новость, наследный принц Саудовской Аравии хочет приобрести "Барсу" за 10 миллиардов евро. У клуба долг более 2,5 миллиарда, который никак не могут закрыть. Помешать продаже могут только "сосьос" (члены клуба). Журналист Франсуа Гальярдо

С 2017 года Ибн Салман – наследный принц Саудовской Аравии, а в последние три года занимает пост премьер-министра страны. Он возглавляет Совет по политическим вопросам и вопросам безопасности, а также Совет по вопросам экономики и развития страны.

Таким образом, один из главных политиков Ближнего Востока хочет приобрести легендарный клуб мирового футбола.

Здесь нужно отметить, что ЧМ-2034 по футболу впервые пройдет в Саудовской Аравии.