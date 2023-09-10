Байден во время выступления не смог произнести имя принца Саудовской Аравии

На саммите G20 в Нью-Дели американский лидер Джо Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, сообщает Zakon.kz

"Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама", - произнес Байден. Затем попробовал еще и не смог правильно произнести имя саудовского принца и со второго раза.

"Прошу прощения, Мухаммеда Салама", — сказал Байден, изменив лишь ударение, поставив его на первый слог.

СМИ пишут, что на видео опубликованном на YouTube-канале GOP War Room видно что принцу было не очень приятно, он взял стакан и отпил немного воды.





Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене.

Ранее 80-лений Джо Байден неоднократно оговаривался выступаю перед публикой, путал страны и континенты. А американцы назвали своего президента слишком старым, чтобы снова баллотироваться. Согласно результатам опроса среди американцев, 73% респондентов посчитали действующего президента страны Джо Байдена слишком старым для второго срока.