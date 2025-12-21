#Казахстан в сравнении
Спорт

В "Аль-Наср", за который выступает Роналду, запретили регистрировать игроков

Пятикратный обладатель &quot;Золотого мяча&quot; Криштиану Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 07:20 Фото: Instagram/cristiano
Международная федерация футбола (ФИФА) установила запрет для саудовского "Аль-Насра" на подписание новых футболистов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Goal, данный трансферный бан мог быть наложен на "Аль-Наср" из-за задолженности клуба перед "Манчестер Сити" из-за трансфера центрального защитника Эмерика Лапорта в 2023 году.

Все потому, что саудовский клуб не выплатил "горожанам" порядка 9 млн евро. Срок погашения задолженности истек еще 31 августа.

Интересно, что именно в составе саудовского клуба выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах по сценарию Криштиану Роналду может перейти в "Аль-Наср".

Аксинья Титова
