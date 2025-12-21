В "Аль-Наср", за который выступает Роналду, запретили регистрировать игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) установила запрет для саудовского "Аль-Насра" на подписание новых футболистов, сообщает Zakon.kz.
Как передает Goal, данный трансферный бан мог быть наложен на "Аль-Наср" из-за задолженности клуба перед "Манчестер Сити" из-за трансфера центрального защитника Эмерика Лапорта в 2023 году.
Все потому, что саудовский клуб не выплатил "горожанам" порядка 9 млн евро. Срок погашения задолженности истек еще 31 августа.
Интересно, что именно в составе саудовского клуба выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах по сценарию Криштиану Роналду может перейти в "Аль-Наср".
