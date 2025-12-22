Экс-тренер сборной Казахстана встал на ворота и выиграл турнир

Знаменитый в прошлом российский футбольный вратарь Станислав Черчесов, который возглавлял сборную Казахстана, стал победителем турнира ветеранов австрийской Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

62-летний специалист, несмотря на возраст, вышел на площадку и надежно сыграл в воротах своей команды ветеранов австрийской Бундеслиги.

Черчесов продемонстрировал свои навыки мастерства, что позволило его коллегам выиграть данный турнир.

Если вспомнить игровую карьеру Станислава Черчесова, то он провел 182 матча за клуб "Тироль" в период с 1996 по 2002 год и стал трехкратным чемпионом Австрии.

Плюс российский голкипер защищал честь дрезденского "Динамо" (1993-1995).

Как известно, Черчесов полгода проработал со сборной Казахстана и сдал свои полномочия 27 января 2025 года.